Взрывы в городе Запорожье повредили машинный зал ДнепроГЭС-2 — Рогов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы в городе Запорожье ночью произошли в машинном зале ДнепроГЭС-2 и на гребне плотины. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взрывы произошли в машинном зале ДнепроГЭС-2 на левом берегу Днепра и у железнодорожных путей для козловых кранов, которые находятся на гребне плотины», — сказал он.

Ранее сегодня администрация подконтрольного Киеву города Запорожье сообщила, что повреждены объекты инфраструктуры, ограничено движение по автодорожному переезду дамбы ДнепроГЭС.