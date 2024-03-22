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На Украине утверждают, что ДнепроГЭС-2 находится «в критическом состоянии»

12:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машинный зал и электрооборудование ДнепроГЭС-2 получило серьезные повреждения, станция «в критическом состоянии». Об этом сообщил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

По его словам, ГЭС-2 серьезно повреждена.

«Мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой. Не знаем, в каком объеме и с какой мощностью сможет работать. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду» — приводит его слова украинское издание «Страна».

Сирота уточнил, что повреждена опора ГЭС-2, разбиты подкрановые балки. «Нужно будет восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование», — добавил он, указав при этом, что угрозы прорыва плотины нет.

Ранее сообщалось о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. После этого отдельные районы города были обесточены. Патрульная полиция сообщала также, что движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС ограничено.

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