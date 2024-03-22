Глава МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО «предлогом для войны с РФ»

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал сложным вопрос о приглашении Украины в НАТО, подчеркнув, что это могло бы стать предлогом для войны с Россией. С таким мнением он выступил в интервью газете Rzeczpospolita.

«Вопрос сложный. <…> Если [НАТО] пригласит Украину и она получит гарантии безопасности, это стало бы приглашением к войне с Россией», — сказал глава польской дипломатии, подчеркнув, что общественность в большинстве европейских государств, включая Польшу, «не была бы к этому готова».

Он пояснил, что последние две присоединившиеся к альянсу страны, Финляндия и Швеция, еще на стадии формального приглашения в НАТО получили гарантии безопасности, минуя переходный период. В этой связи политик заявил, что, по его сведениям, НАТО не подготовит аналогичное приглашение для Киева к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.