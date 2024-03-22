Отправка войск НАТО на Украину казалась немыслимой, но сейчас обсуждается Западом — Орбан
12:32 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны продолжают обсуждать возможность отправки своих войск на Украину, и такое развитие событий может привести к началу новой мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
Глава правительства отметил, что сначала на Украину отправляли снаряды, затем танки, а сейчас идет речь об отправке сухопутных войск. «То, что еще два месяца назад казалось абсурдным и немыслимым, стало реальностью, и это называется спираль войны», — сказал Орбан. Он предупредил, что «если одна из стран НАТО вступит в военные действия с Россией, то это будет означать начало третьей мировой войны».
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