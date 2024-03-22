В Харькове прозвучало не менее 20 взрывов — подполье

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 20 взрывов прозвучало в городе Харькове, сообщили ТАСС в подполье.

«Харьков — около 20 прилетов. На данный момент в городе нет не только света, но и частично нет связи», — сообщили там.