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НОВОСТИ

В Харькове прозвучало не менее 20 взрывов — подполье

12:20 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 20 взрывов прозвучало в городе Харькове, сообщили ТАСС в подполье.

«Харьков — около 20 прилетов. На данный момент в городе нет не только света, но и частично нет связи», — сообщили там.

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