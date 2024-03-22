КНР приветствует отказ Киева от списка «спонсоров войны» — МИД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай приветствует отказ Киева от дальнейшего ведения списка «международных спонсоров войны». Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай ранее выражал решительный протест в связи с внесением китайских компаний в соответствующий список. Китай приветствует решение Украины отказаться от списка», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Reuters со сслыкой на источники передавало, что Украина может отказаться от списка «спонсоров войны» из-за давления со стороны некоторых стран, включая Китай и Францию.

В среду в правительстве Украины сообщили, что принято решение фактически убрать список из публичного доступа. Кроме того, украинские власти поставили под сомнение продолжение ведения перечня. Об этом было объявлено после расширенного заседания правительства с участием послов и других дипломатов из ряда стран, включая Великобританию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, КНР, США, Францию и Японию.

15 января руководство украинского Национального агентства по предотвращению коррупции сообщало, что в список «спонсоров войны» включено уже около 50 компаний. В перечень внесены крупнейшие международные компании, такие как американская Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, корпорации Mars и PepsiCo, американская Philip Morris и японская Japan Tobacco, швейцарская Nestle, основанная в США сеть ресторанов быстрого питания Subway, швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut, а также китайская группа Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, и три крупнейшие нефтегазовые компании Китая CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.