Песков назвал формирование нового кабмина «достаточно келейным» процессом
13:20 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый состав правительства России будет формироваться при участии парламента, но в целом процесс подбора таких кадров идет без широкой огласки, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
«Процесс подбора кадров — достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в правительстве.
По закону в день инаугурации главы государства кабмин слагает свои полномочия. «И дальше президент уже по новой системе, с повышенным участием парламента, создает новый кабинет министров», — добавил пресс-секретарь президента РФ.
НОВОСТИ
- 14:12 22.03.2024
- Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
- 14:00 22.03.2024
- ДнепроГЭС остановила работу
- 13:32 22.03.2024
- Еврокомиссия надеется, что тарифы на зерно подорвут доходы РФ
- 13:07 22.03.2024
- Пенсионерам стал доступен «Накопительный счет» Сбера со ставкой до 14% годовых
- 13:05 22.03.2024
- КНР приветствует отказ Киева от списка «спонсоров войны» — МИД
- 13:00 22.03.2024
- Суд в Бельгии обязал подростков 16-17 лет проголосовать на выборах в Европарламент
- 12:32 22.03.2024
- Отправка войск НАТО на Украину казалась немыслимой, но сейчас обсуждается Западом — Орбан
- 12:20 22.03.2024
- В Харькове прозвучало не менее 20 взрывов — подполье
- 12:05 22.03.2024
- Глава МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО «предлогом для войны с РФ»
- 12:00 22.03.2024
- На Украине утверждают, что ДнепроГЭС-2 находится «в критическом состоянии»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать