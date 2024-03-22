Песков назвал формирование нового кабмина «достаточно келейным» процессом

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый состав правительства России будет формироваться при участии парламента, но в целом процесс подбора таких кадров идет без широкой огласки, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«Процесс подбора кадров — достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в правительстве.

По закону в день инаугурации главы государства кабмин слагает свои полномочия. «И дальше президент уже по новой системе, с повышенным участием парламента, создает новый кабинет министров», — добавил пресс-секретарь президента РФ.