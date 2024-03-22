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НОВОСТИ

Еврокомиссия надеется, что тарифы на зерно подорвут доходы РФ

13:32 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия надеется, что предложенные ею на саммите ЕС тарифы на ввоз зерна «подорвут доходы России и ее способность финансировать боевые действия на Украине». Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия предложила ввести повышенные тарифы на зерно и зерновые продукты из России и Белоруссии, включая пшеницу, кукурузу и продукцию из подсолнечника. Эти меры должны не допустить дестабилизации рынка ЕС путем крупных поставок зерна из России. Эти меры должны не позволить ввозить украинское зерно под видом российского (под украинским подразумевается зерно из Донбасса и Новороссии — прим. ТАСС), а также не допустить использования Россией доходов от экспорта зерна для финансирования военной кампании».

Еврокомиссия уточнила, что Россия экспортировала в 2023 году зерно в ЕС на 1,3 млрд евро.

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