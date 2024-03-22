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НОВОСТИ

Треть здания «Крокус сити холла» охвачена пожаром

21:17 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно треть здания «Крокус сити холла» охвачена пожаром. Как передает корреспондент ТАСС, идет густой черный дым. На место прибывают дополнительные силы пожарных. Скорые эвакуируют раненых.

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