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Принцесса Уэльская Кэтрин заявила, что у нее обнаружен рак, она проходит курс химиотерапии

21:28 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принцесса Уэльская Кэтрин заявила в распространенном Кенсингтонским дворцом видеообращении, что проходит курс лечения в связи с выявленным у нее раковым заболеванием.

«В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в тот момент был сделан вывод, что у меня нет рака. Операция была успешной, однако анализы после операции показали наличие онкологического заболевания. Моя медицинская команда рекомендовала мне пройти курс профилактической химеотерапии, и сейчас я на ранней стадии этого лечения», — сообщила супруга наследника британского престола принца Уильяма, признав, что для нее и ее семьи произошедшее стало шоком.

По словам принцессы, она хорошо себя чувствует и сосредоточена на том, чтобы «полностью восстановиться» после полученного лечения.

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