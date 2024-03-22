Белый дом назвал случившееся в «Крокус сити холле» ужасным нападением

21:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов пытается получить больше информации о ЧП в подмосковном «Крокус сити холле», назвала его ужасным нападением. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Мы пытаемся получить больше информации. Мы хотели бы переадресовать вас к российским властям, чтобы они рассказали об этом. Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть, и наши мысли, конечно же, с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой», — подчеркнул он.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что в результате нападения на «Крокус сити холл» есть погибшие и пострадавшие.