США не обладали заблаговременно данными о ЧП в «Крокус сити холле» — Белый дом

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов не обладала заблаговременно информацией о трагедии в подмосковном «Крокус сити холле». С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, было ли США заранее известно о ЧП, учитывая, что американское посольство в Москве предупреждало в начале марта о возможных вылазках экстремистов в российской столице. «Я не в курсе того, что нам было заблаговременно известно об этом ужасном нападении», — отметил Кирби.

«Пусть об этом расскажет Госдепартамент. Я не думаю, что это [предупреждение посольства] было связано с этой конкретной атакой», — добавил представитель Белого дома.