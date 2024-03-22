40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в «Крокус сити холле»

22:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

40 человек погибли и свыше 100 пострадали, по предварительным данным, в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«По предварительным данным, в результате теракта в комплексе „Крокус сити холл“ 40 человек погибли и более 100 пострадали», — сказали там.

Специальные службы проводят оперативно-разыскные действия. Принимаются меры для оказания помощи пострадавшим.