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НОВОСТИ

40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в «Крокус сити холле»

22:29 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

40 человек погибли и свыше 100 пострадали, по предварительным данным, в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«По предварительным данным, в результате теракта в комплексе „Крокус сити холл“ 40 человек погибли и более 100 пострадали», — сказали там.

Специальные службы проводят оперативно-разыскные действия. Принимаются меры для оказания помощи пострадавшим.

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