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Крыша горящего «Крокус сити холла» рушится — корреспондент ТАСС

22:33 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичное обрушение кровли произошло в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, где после стрельбы начался пожар.

Как передает коррепондент ТАСС с места событий, огонь на крыше по-прежнему бушует, в некоторых местах происходят обрушения. Также осыпается стеклянный фасад здания.

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