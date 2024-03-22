Крыша горящего «Крокус сити холла» рушится — корреспондент ТАСС

22:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичное обрушение кровли произошло в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, где после стрельбы начался пожар.

Как передает коррепондент ТАСС с места событий, огонь на крыше по-прежнему бушует, в некоторых местах происходят обрушения. Также осыпается стеклянный фасад здания.