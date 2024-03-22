Интенсивность пламени в «Крокус сити холле» снизилась в несколько раз
23:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожарные направлены на спасение людей, некоторые из них выбрались на крышу части здания, которая не охвачена огнем. Пожарные работают с трех автолестниц. Спецтехника продолжает прибывать, как и машины скорой помощи, которые развозят пострадавших.
НОВОСТИ
- 22:40 22.03.2024
- Террористы в «Крокус сити холле» стреляли в людей в упор — очевидцы
- 22:33 22.03.2024
- Крыша горящего «Крокус сити холла» рушится — корреспондент ТАСС
- 22:29 22.03.2024
- 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в «Крокус сити холле»
- 22:20 22.03.2024
- США не обладали заблаговременно данными о ЧП в «Крокус сити холле» — Белый дом
- 22:00 22.03.2024
- Поставки вооружения Украине могут лишь повысить непредсказуемость конфликта — дипломат КНР
- 21:38 22.03.2024
- Белый дом назвал случившееся в «Крокус сити холле» ужасным нападением
- 21:33 22.03.2024
- Из «Крокус сити холла» эвакуировали порядка 100 человек, ведется спасение людей с крыши
- 21:28 22.03.2024
- Принцесса Уэльская Кэтрин заявила, что у нее обнаружен рак, она проходит курс химиотерапии
- 21:17 22.03.2024
- Треть здания «Крокус сити холла» охвачена пожаром
- 21:09 22.03.2024
- Кровля «Крокус сити холла» почти полностью объята огнем, внутри остаются люди
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать