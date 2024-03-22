Интенсивность пламени в «Крокус сити холле» снизилась в несколько раз

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интенсивность пламени в здании «Крокус сити холла», где после стрельбы произошел пожар, снизилась. Как передают корр. ТАСС, верхний этаж прогорел, пламя стало значительно меньше, часть кровли обрушилась.

Пожарные направлены на спасение людей, некоторые из них выбрались на крышу части здания, которая не охвачена огнем. Пожарные работают с трех автолестниц. Спецтехника продолжает прибывать, как и машины скорой помощи, которые развозят пострадавших.