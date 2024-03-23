МЧС России открыло горячую линию в связи с терактом в «Крокус сити холле»

23:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России открыло горячую линию для психологической помощи людям в связи с терактом в «Крокус сити холле», сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях оказания информационной поддержки и психологической помощи, в связи с трагическими событиями в Московской области, в МЧС России открыт телефон горячей линии: 8-800-775-17-17», — сказали в МЧС.