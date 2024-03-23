Париж и Лондон выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
00:01 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция соболезнует в связи с гибелью людей в результате нападения неизвестных на зрителей в подмосковном «Крокус сити холле». Соответствующее сообщение было опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.
«Поступающие из Москвы кадры ужасны. Наши мысли с жертвами и пострадавшими, с российским народом. Необходимо выяснить все обстоятельства этих одиозных действий», — говорится в сообщении министерства.
Лондон осуждает теракт в «Крокус сити холле» и выражает соболезнования родным и близким пострадавших и погибших. Соответствующее заявление размещено в телеграм-канале посольства Британии в Москве.
«Мы осуждаем теракт в подмосковном „Крокус сити холле“. Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий», — отметили в британском диппредставительстве.
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