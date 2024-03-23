Сайт Минздрава Подмосковья публикует информацию о пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле»
00:30 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле» появилась на официальном сайте Министерства здравоохранения Подмосковья. Согласно материалам, пострадали 37 человек, из них один ребенок.
«Вызов поступил в 20:03. Всего пострадало — 37 человек, из них детей — 1. Госпитализировано — 33 человек, из них детей — 1. Погибло — 4 человека, из них детей — 0. Отказ от госпитализации — 0 человек», — говорится в документе Московской областной станции скорой медицинской помощи, опубликованном на сайте Минздрава региона.
НОВОСТИ
- 00:55 23.03.2024
- Порядка 160 тонн воды сбросили пожарные вертолеты на горящий «Крокус Сити Холл» - МЧС
- 00:52 23.03.2024
- Руководство Королевства Бахрейн решительно осудило теракт в «Крокус Сити Холле»
- 00:45 23.03.2024
- Львова-Белова: У нас есть пострадавшие дети, их немного пока
- 00:01 23.03.2024
- Париж и Лондон выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
- 23:38 22.03.2024
- МЧС России открыло горячую линию в связи с терактом в «Крокус сити холле»
- 23:00 22.03.2024
- Интенсивность пламени в «Крокус сити холле» снизилась в несколько раз
- 22:40 22.03.2024
- Террористы в «Крокус сити холле» стреляли в людей в упор — очевидцы
- 22:33 22.03.2024
- Крыша горящего «Крокус сити холла» рушится — корреспондент ТАСС
- 22:29 22.03.2024
- 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в «Крокус сити холле»
- 22:20 22.03.2024
- США не обладали заблаговременно данными о ЧП в «Крокус сити холле» — Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать