Сайт Минздрава Подмосковья публикует информацию о пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле»

00:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле» появилась на официальном сайте Министерства здравоохранения Подмосковья. Согласно материалам, пострадали 37 человек, из них один ребенок.

«Вызов поступил в 20:03. Всего пострадало — 37 человек, из них детей — 1. Госпитализировано — 33 человек, из них детей — 1. Погибло — 4 человека, из них детей — 0. Отказ от госпитализации — 0 человек», — говорится в документе Московской областной станции скорой медицинской помощи, опубликованном на сайте Минздрава региона.