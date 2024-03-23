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НОВОСТИ

Львова-Белова: У нас есть пострадавшие дети, их немного пока

00:45 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум двое детей пострадали в результате теракта в «Крокус сити холле», они находятся в состоянии средней тяжести, среди них есть ребенок с огнестрельным ранением. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«У нас есть пострадавшие дети, их немного пока. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока в состоянии средней тяжести. <…> Есть мальчик, которого ударили прикладом автомата, состояние стабильное», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

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