Порядка 160 тонн воды сбросили пожарные вертолеты на горящий «Крокус Сити Холл» - МЧС
00:55 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 160 тонн воды сбросили вертолеты для тушения возгорания в «Крокус сити холле», которое произошло после теракта на площади почти 13 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для ликвидации пожара. Работает авиация. На данный момент вертолетами сброшено порядка 160 тонн воды», — сказали в пресс-службе.
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