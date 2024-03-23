Порядка 160 тонн воды сбросили пожарные вертолеты на горящий «Крокус Сити Холл» - МЧС

00:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 160 тонн воды сбросили вертолеты для тушения возгорания в «Крокус сити холле», которое произошло после теракта на площади почти 13 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для ликвидации пожара. Работает авиация. На данный момент вертолетами сброшено порядка 160 тонн воды», — сказали в пресс-службе.