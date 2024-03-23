Руководство Королевства Бахрейн решительно осудило теракт в «Крокус Сити Холле»

00:52 Источник: НГ-Online

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа направил послание соболезнования и сочувствия президенту РФ Владимиру Путину, в котором Его Величество выразил свою искренние соболезнования и искреннее сочувствие главе российского государства, семьям погибших и дружественному народу России в связи с жертвами нападения на торговый центр в пригороде российской столицы, Москвы. Об этом сообщает пресс-служба посольства Бахрейна в Москве.

Также Министерство иностранных дел Бахрейна выразило решительное осуждение и террористической атаки, приведшей к гибели и ранениям десятков невинных мирных жителей.

МИД Королевства выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям и близким погибших, правительству Российской Федерации и дружественному народу России, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим,