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НОВОСТИ

В МЧС сообщили, что пожар в «Крокус Сити Холле» локализован

01:08 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в «Крокус сити холле» локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Пожар в „Крокусе“ локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», — сказали в МЧС.

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