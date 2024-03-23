Опубликован телефон «Горячей линии», где можно узнать о месте нахождения и состоянии пострадавших в «Крокус Сити Холле»

02:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горячую линию, где можно узнать о месте нахождения и состоянии пострадавших в «Крокус сити холле», открыли в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

«В связи с событиями в „Крокус сити холле“ для родственников пострадавших открыта горячая линия [по номеру] 8-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения», — говорится в сообщении.