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НОВОСТИ

Опубликован телефон «Горячей линии», где можно узнать о месте нахождения и состоянии пострадавших в «Крокус Сити Холле»

02:00 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горячую линию, где можно узнать о месте нахождения и состоянии пострадавших в «Крокус сити холле», открыли в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

«В связи с событиями в „Крокус сити холле“ для родственников пострадавших открыта горячая линия [по номеру] 8-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

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