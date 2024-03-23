02:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие списки пострадавших людей в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холле» будут опубликованы на сайте МЧС, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Общие списки пациентов доступны на сайте МЧС и горячей линии. Сейчас они публикуются», — сказал он на видео, предоставленном аппаратом вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.