СК РФ: Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек
04:00 23.03.2024 Источник: Интерфакс
Следственный комитет РФ заявил об увеличении жертв в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" до более 60 человек.
"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сообщили в ведомстве.
В СК сообщили, что с места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы.
В ведомстве подчеркнули, что "назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", также изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
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