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СК РФ: Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек

04:00 23.03.2024 Источник: Интерфакс

Следственный комитет РФ заявил об увеличении жертв в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" до более 60 человек.

"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сообщили в ведомстве.

В СК сообщили, что с места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы.

В ведомстве подчеркнули, что "назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", также изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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