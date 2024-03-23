Минздрав РФ открыл горячую линию психологической поддержки

04:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав открыл горячую линию психологической поддержки НМИЦ психиатрии имени В. П. Сербского после теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Минздрав России также открыл горячую линию психологической поддержки НМИЦ психиатрии имени В. П. Сербского: +7-495-637-70-70», — говорится в сообщении.