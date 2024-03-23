Около 6 утра 23 марта была закончена эвакуация пострадавших в «Крокус Сити Холле»
06:00 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эвакуация пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле» с места ЧП завершена.
Как передает корреспондент ТАСС, машины скорой помощи развезли раненых по медицинским учреждениям. В настоящее время они практически не дежурят на месте теракта. Вертолеты санитарной авиации, задействованные в транспортировке пострадавших, вернулись на базу. Всего в результате теракта погибли более 60 человек, 115 госпитализированы.
НОВОСТИ
- 08:20 23.03.2024
- Центр помощи пострадавшим организован недалеко от «Крокус Сити Холла» - Воробьев
- 05:00 23.03.2024
- Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», имели при себе автоматы АК и большое количество боеприпасов – СК РФ
- 04:30 23.03.2024
- Минздрав РФ открыл горячую линию психологической поддержки
- 04:00 23.03.2024
- СК РФ: Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек
- 02:55 23.03.2024
- Мурашко: Общие списки пациентов доступны на сайте МЧС и горячей линии
- 02:00 23.03.2024
- Опубликован телефон «Горячей линии», где можно узнать о месте нахождения и состоянии пострадавших в «Крокус Сити Холле»
- 01:08 23.03.2024
- В МЧС сообщили, что пожар в «Крокус Сити Холле» локализован
- 00:55 23.03.2024
- Порядка 160 тонн воды сбросили пожарные вертолеты на горящий «Крокус Сити Холл» - МЧС
- 00:52 23.03.2024
- Руководство Королевства Бахрейн решительно осудило теракт в «Крокус Сити Холле»
- 00:45 23.03.2024
- Львова-Белова: У нас есть пострадавшие дети, их немного пока
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать