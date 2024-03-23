Около 6 утра 23 марта была закончена эвакуация пострадавших в «Крокус Сити Холле»

06:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле» с места ЧП завершена.

Как передает корреспондент ТАСС, машины скорой помощи развезли раненых по медицинским учреждениям. В настоящее время они практически не дежурят на месте теракта. Вертолеты санитарной авиации, задействованные в транспортировке пострадавших, вернулись на базу. Всего в результате теракта погибли более 60 человек, 115 госпитализированы.