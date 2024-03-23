Губернатор Гладков сообщил о повреждении 14 домов в Белгороде в результате атаки ВСУ

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четырнадцать многоквартирных жилых домов повреждены в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Различные повреждения есть в 68 квартирах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения есть в 69 квартирах 14 МКД (из них в двух МКД сильно повреждены фасад и кровля), в четырех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах. Также пострадало 8 автомобилей и один пассажирский автобус», — говорится в сообщении.