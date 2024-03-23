Осуществившие террористическое нападение на «Крокус сити холл» задержаны - Бортников
11:25 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в „Крокус сити холле“, — сказали в пресс-службе.
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