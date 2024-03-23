Осуществившие террористическое нападение на «Крокус сити холл» задержаны - Бортников

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, осуществивших террористическое нападение на «Крокус сити холл», сообщила пресс-служба Кремля.



«Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в „Крокус сити холле“, — сказали в пресс-службе.





