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Оперативный штаб помощи создан при Никольском соборе Красногорска

11:30 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус сити холле» создан при Никольском соборе Красногорска, сообщается в телеграм-канале Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви.

«При Никольском соборе Красногорска создан оперативный штаб помощи пострадавшим в теракте», — говорится в сообщении.

В Никольском соборе в первые минуты после начала теракта укрылись около 60 человек, отмечается в публикации.

Уточняется, что в соборе архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду об упокоении погибших. Священники епархии дежурят в больницах, где размещены пострадавшие.

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