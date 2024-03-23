Оперативный штаб помощи создан при Никольском соборе Красногорска

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус сити холле» создан при Никольском соборе Красногорска, сообщается в телеграм-канале Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви.



«При Никольском соборе Красногорска создан оперативный штаб помощи пострадавшим в теракте», — говорится в сообщении.



В Никольском соборе в первые минуты после начала теракта укрылись около 60 человек, отмечается в публикации.



Уточняется, что в соборе архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду об упокоении погибших. Священники епархии дежурят в больницах, где размещены пострадавшие.



