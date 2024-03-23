Оперативный штаб помощи создан при Никольском соборе Красногорска
11:30 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«При Никольском соборе Красногорска создан оперативный штаб помощи пострадавшим в теракте», — говорится в сообщении.
В Никольском соборе в первые минуты после начала теракта укрылись около 60 человек, отмечается в публикации.
Уточняется, что в соборе архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду об упокоении погибших. Священники епархии дежурят в больницах, где размещены пострадавшие.
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