Четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области - СК РФ

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной задержали четверых подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба СК.



«Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“, — говорится в сообщении.



Следователи приступили к работе с ними.





