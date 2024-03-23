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Четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области - СК РФ

12:10 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной задержали четверых подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“, — говорится в сообщении.

Следователи приступили к работе с ними.


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