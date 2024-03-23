Террористы намеревались перейти российско-украинскую границу - ФСБ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы, устроившие нападение на «Крокус сити холл», планировали пересечь российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



«После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне», — заявили в спецслужбе. «Расследование теракта продолжается», — добавили в ЦОС.





