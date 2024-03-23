Террористы намеревались перейти российско-украинскую границу - ФСБ
12:30 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне», — заявили в спецслужбе. «Расследование теракта продолжается», — добавили в ЦОС.
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