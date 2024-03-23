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НОВОСТИ

В «Крокус сити холле» приступили к разбору завалов

12:20 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели начали разбирать завалы, образовавшиеся при пожаре в «Крокус сити холле», сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Аэромобильные группировки центра специальных операций особого риска „Лидер“ и отряда „Центроспас“ приступили к разбору завалов. Спасатели МЧС России продолжают работу по ликвидации пожара в „Крокусе“, — сказали в МЧС.

Спасатели оснащены робототехническими комплексами, беспилотниками. К работе привлечены кинологические расчеты.

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