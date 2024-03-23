0
0
65
НОВОСТИ

Очевидцы теракта в «Крокус Сити Холле» отмечают отсутствие давки и то, что все помогали друг другу

13:45 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Давки в «Крокус сити холл», где накануне произошел теракт, после начала стрельбы не было, люди помогали друг другу эвакуироваться. Об этом рассказали журналистам очевидцы супруги Маргарита и Павел Буновы.

Павел уточнил, что сразу решил с супругой бежать и спасаться, как только услышал звуки стрельбы. «Я просто подумал, что надо бежать. И не туда, куда бежит основная масса людей. С нами бежали довольно много людей», — отметил он.

Маргарита добавила, что «все друг другу помогали». «Никто никого не толкал, чтобы все спокойно вышли. Давки не было. Но стрельба продолжалась, они не останавливались», — отметила девушка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:05 23.03.2024
Во время нападения террористов в «Крокус Сити Холле» многие близкие защищали друг друга - очевидцы
0
116
13:14 23.03.2024
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холл»
0
167
12:30 23.03.2024
Террористы намеревались перейти российско-украинскую границу - ФСБ
0
293
12:20 23.03.2024
В «Крокус сити холле» приступили к разбору завалов
0
255
12:10 23.03.2024
Четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области - СК РФ
0
292
11:50 23.03.2024
Количество погибших в теракте выросло до 93 - СК РФ
0
252
11:30 23.03.2024
Сбер и «Российский Красный Крест» открыли счет для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в Крокус Сити Холле
0
275
11:30 23.03.2024
Оперативный штаб помощи создан при Никольском соборе Красногорска
0
259
11:25 23.03.2024
Осуществившие террористическое нападение на «Крокус сити холл» задержаны - Бортников
0
429
10:45 23.03.2024
После теракта в «Крокус сити холле» а больницах остаются 107 человек
0
317

Возврат к списку