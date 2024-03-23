Очевидцы теракта в «Крокус Сити Холле» отмечают отсутствие давки и то, что все помогали друг другу
13:45 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Давки в «Крокус сити холл», где накануне произошел теракт, после начала стрельбы не было, люди помогали друг другу эвакуироваться. Об этом рассказали журналистам очевидцы супруги Маргарита и Павел Буновы.
Павел уточнил, что сразу решил с супругой бежать и спасаться, как только услышал звуки стрельбы. «Я просто подумал, что надо бежать. И не туда, куда бежит основная масса людей. С нами бежали довольно много людей», — отметил он.
Маргарита добавила, что «все друг другу помогали». «Никто никого не толкал, чтобы все спокойно вышли. Давки не было. Но стрельба продолжалась, они не останавливались», — отметила девушка.
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