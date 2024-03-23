Во время нападения террористов в «Крокус Сити Холле» многие близкие защищали друг друга - очевидцы

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посетители «Крокус сити холла», оказавшиеся в эпицентре теракта, пытались защитить своих близких. О нескольких таких случаях очевидцы рассказали ТАСС.

«Я пришла на концерт группы „Пикник“ со своими друзьями — семейной парой. Стрельба началась, когда мы шли к залу. И сразу не поняли, что происходит. Он закрыл от пуль собой жену и был ранен. Она не пострадала», — сказала собеседница агентства. По ее словам, было очень страшно, но была надежда, что молодой человек в больнице, что все закончится благополучно. «Но он погиб, сейчас пытаемся понять, что делать дальше», — добавила она.

О таких же историях рассказали еще несколько очевидцев, которым удалось спастись. «Перед входом в зал уже была стрельба. Я заметил, как сразу упали девушка и ее молодой человек. Он, уже раненый, закрывал ее собой. Потом их уже эвакуировали», — сказал собеседник агентства.