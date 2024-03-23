На двух этажах и кровле «Крокус Сити Холла» сохраняется горение - МЧС

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар сохраняется на двух этажах и кровле подмосковного «Крокус сити холла», сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Сотрудники МЧС России продолжают тушение очагового горения на кровле, втором и третьем этажах на общей площади 500 кв. метров», — сказали в МЧС.

«Аэромобильные группировки центра „Лидер“ и отряда „Центроспас“ работают на месте обрушения. По состоянию на 14:00 разобрано 41 куб. м завалов», — отметили в МЧС.