Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура
15:48 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура после теракта в «Крокус сити холле». 24 марта объявляю днем общенационального траура», — сказал глава государства в телеобращении к россиянам.
Владимир Путин назвал произошедшее в «Крокусе» кровавым терактом. Об этом он сообщил в телеобращении по поводу теракта в «Крокус сити холле».
«Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», — сказал президент в начале своего выступления.
«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких», — сказал глава государства в обращении к россиянам. «Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», — заверил Путин.
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