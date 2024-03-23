Действия террористов в «Крокус Сити Холле» Путин сравнил со зверствами нацистов
15:52 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атака в подмосковном «Крокус сити холле» была не простым терактом, а массовым убийством, напоминающим зверства нацистов на оккупированных территориях. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в телеобращении после теракта.
«Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей, — подчеркнул глава российского государства. — Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях».
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