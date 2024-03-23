0
0
72
НОВОСТИ

Действия террористов в «Крокус Сити Холле» Путин сравнил со зверствами нацистов

15:52 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака в подмосковном «Крокус сити холле» была не простым терактом, а массовым убийством, напоминающим зверства нацистов на оккупированных территориях. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в телеобращении после теракта.

«Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей, — подчеркнул глава российского государства. — Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:13 23.03.2024
Вице-премьер Голикова озвучила последние данные по пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»
0
24
15:48 23.03.2024
Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура
0
96
15:00 23.03.2024
На двух этажах и кровле «Крокус Сити Холла» сохраняется горение - МЧС
0
173
14:05 23.03.2024
Во время нападения террористов в «Крокус Сити Холле» многие близкие защищали друг друга - очевидцы
0
276
13:45 23.03.2024
Очевидцы теракта в «Крокус Сити Холле» отмечают отсутствие давки и то, что все помогали друг другу
0
355
13:14 23.03.2024
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холл»
0
265
12:30 23.03.2024
Террористы намеревались перейти российско-украинскую границу - ФСБ
0
406
12:20 23.03.2024
В «Крокус сити холле» приступили к разбору завалов
0
334
12:10 23.03.2024
Четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области - СК РФ
0
402
11:50 23.03.2024
Количество погибших в теракте выросло до 93 - СК РФ
0
324

Возврат к списку