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За две недели в Белгородской области от атак ВСУ погибли 24 человека – губернатор Гладков

17:15 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область привели к гибели в регионе 24 человек, среди которых два ребенка. Ранения получили 152 жителя, в том числе 11 детей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«За почти две недели в регионе от террористических атак со стороны ВСУ пострадали 152 человека, в том числе 11 детей. Погибли 24 мирных жителя, среди них два ребенка. Приношу искренние соболезнования родителям и близким, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека», — написал он.

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