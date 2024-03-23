За две недели в Белгородской области от атак ВСУ погибли 24 человека – губернатор Гладков

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область привели к гибели в регионе 24 человек, среди которых два ребенка. Ранения получили 152 жителя, в том числе 11 детей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«За почти две недели в регионе от террористических атак со стороны ВСУ пострадали 152 человека, в том числе 11 детей. Погибли 24 мирных жителя, среди них два ребенка. Приношу искренние соболезнования родителям и близким, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека», — написал он.