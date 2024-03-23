Сбер урегулирует кредиты погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», страховые выплаты произведут в упрощенном порядке
19:18 23.03.2024
У Сбербанка есть действующая программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях, в настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта. Кредиты будут урегулированы. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефонам 900 или 88002008200, сообщает пресс-служба Сбера.
Страховые компании Сбера – СберСтрахование жизни и СберСтрахование – произведут выплаты пострадавшим и наследникам погибших в связи с ситуацией в Московской области в упрощенном порядке. Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны).
Выплаты клиентам СберСтрахования будут производиться на основании минимального количества документов. Урегулирование убытков клиентов СберСтрахования жизни пройдет с использованием данных ЗАГС, что позволит не запрашивать документы у пострадавших.
Заявить о страховом случае можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование» или в мобильном приложении «СберСтрахование». Клиенты СберСтрахования жизни также могут сообщить о страховом случае и на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае». Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считаные минуты.
Кроме того, в связи с трагическими событиями 22 марта в «Крокус Сити Холле» компания СберЗдоровье и сервис «Понимаю» открыли круглосуточную бесплатную «Горячую линию» психологической поддержки по номеру телефона: 8-800-707-6017.
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