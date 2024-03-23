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НОВОСТИ

В «Крокус Сити Холле» ликвидировано открытое горение - МЧС

19:43 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные ликвидировали открытое горение в «Крокус сити холле», сообщили ТАСС в областном главке МЧС РФ и подтвердили в центральной пресс-службе ведомства.

«В 19:18 объявлена ликвидация открытого горения», — сказали в МЧС.

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