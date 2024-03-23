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Блинкен: США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве

19:40 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США решительно осуждают террористический акт в подмосковном «Крокус сити холле» и выражают солидарность с россиянами, скорбящими по погибшим. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и любимым тех, кто был убит, и всем, кто пострадал в результате этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех проявлениях и солидарны с российским народом, скорбящим по тем, чьи жизни унесло это ужасное событие», — говорится в заявлении.

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