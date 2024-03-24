МЧС продолжает уточнять данные по пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле», по уточненным данным подмосковного главка МЧС РФ, увеличилось до 152. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей)», — говорится в сообщении.