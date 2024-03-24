США вряд ли возобновят взаимодействие с РФ по борьбе с терроризмом – посол Антонов

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты едва ли пересмотрят позицию отказа взаимодействия с Россией в сфере борьбы с терроризмом после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщил в субботу ТАСС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вряд ли надо ставить вопрос именно в такой плоскости, что данная трагедия заставит американцев пересмотреть свою позицию отказа от взаимодействия с Российской Федерацией», — сказал он. «Мы за американцами не бегаем и бегать за ними не будем. Справимся своими собственными силами с помощью друзей, дружественных стран, с которыми у нас нарастает это взаимодействие», — подчеркнул дипломат.