США вряд ли возобновят взаимодействие с РФ по борьбе с терроризмом – посол Антонов
08:00 24.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты едва ли пересмотрят позицию отказа взаимодействия с Россией в сфере борьбы с терроризмом после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщил в субботу ТАСС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Вряд ли надо ставить вопрос именно в такой плоскости, что данная трагедия заставит американцев пересмотреть свою позицию отказа от взаимодействия с Российской Федерацией», — сказал он. «Мы за американцами не бегаем и бегать за ними не будем. Справимся своими собственными силами с помощью друзей, дружественных стран, с которыми у нас нарастает это взаимодействие», — подчеркнул дипломат.
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