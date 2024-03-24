Китайская экономика могла бы расти значительно быстрее при наличии пакета рыночных реформ – директор МВФ
11:41 24.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реальный сектор китайской экономики может увеличиться на 20% в течение 15 лет благодаря проведению ряда рыночных реформ. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Форуме развития Китая.
«Китай сталкивается с развилкой: полагаться на политику, которая работала в прошлом, или обновить свою политику для новой эры качественного роста, — сказала Георгиева, выступая в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. — При наличии комплексного пакета ориентированных на рынок реформ Китай мог бы расти значительно быстрее, чем при сценарии статус-кво, этот дополнительный рост привел бы к расширению реальной экономики на 20% в течение следующих 15 лет».
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