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Помощница концертного директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла при теракте

13:55 24.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощница концертного директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер, с которой группа не могла выйти на связь после теракта в «Крокус сити холле», погибла, сообщается в официальной группе коллектива в сети «ВКонтакте».

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в „Крокус „сити холле“. Светлая память», — говорится в сообщении.

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