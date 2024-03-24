16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процедура опознания тел погибших в теракте, который произошел в концертном зале «Крокус сити холл», начата в Москве, она будет вестись круглосуточно. Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

«В Москве начаты процедуры опознания погибших в результате трагедии в „Крокус сити холле“. Процедура проходит в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК», — говорится в сообщении.