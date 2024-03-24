В Москве начаты процедуры опознания погибших в результате трагедии в "Крокус сити холле"
16:30 24.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процедура опознания тел погибших в теракте, который произошел в концертном зале «Крокус сити холл», начата в Москве, она будет вестись круглосуточно. Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
«В Москве начаты процедуры опознания погибших в результате трагедии в „Крокус сити холле“. Процедура проходит в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК», — говорится в сообщении.
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