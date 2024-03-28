Агаларов: Нужно время, чтобы оценить масштаб ущерба и возможности реконструкции
17:20 24.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о формате и масштабах реконструкции здания «Крокус сити холла» будет решен после анализа объема разрушений и ущерба от теракта. Об этом сообщил ТАСС президент компании Crocus Group Араз Агаларов.
«Нужно время, чтобы оценить масштаб ущерба и возможности реконструкции. Есть части здания, которые устояли в страшном пожаре. Команда экспертов должна проанализировать разные сценарии», — сказал он.
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