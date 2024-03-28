0
0
1907
НОВОСТИ

Агаларов: Нужно время, чтобы оценить масштаб ущерба и возможности реконструкции

17:20 24.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о формате и масштабах реконструкции здания «Крокус сити холла» будет решен после анализа объема разрушений и ущерба от теракта. Об этом сообщил ТАСС президент компании Crocus Group Араз Агаларов.

«Нужно время, чтобы оценить масштаб ущерба и возможности реконструкции. Есть части здания, которые устояли в страшном пожаре. Команда экспертов должна проанализировать разные сценарии», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней

Новости

17:50 28.03.2024
Волонтеры «Роснефти» устроили воспитанникам детского центра «Марфа» экскурсию в «Кидзанию»
0
65
17:40 28.03.2024
Король народа маори призвал признать китов личностями и наделить их человеческими правами
0
91
17:12 28.03.2024
На границе с Польшей заблокировано 370 украинских грузовиков
0
170
17:00 28.03.2024
Силы РФ нанесли удар по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ в городе Запорожье — Рогов
0
181
16:35 28.03.2024
В Сбере изучили расходы клиентов на благотворительность
0
204
16:32 28.03.2024
Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов обжаловал свой арест
0
251
16:12 28.03.2024
Конгресс США одобрил продажу Польше крылатых ракет — польское Минобороны
0
232
16:00 28.03.2024
ВСУ потеряли еще один танк Abrams на авдеевском направлении
0
230
15:32 28.03.2024
Продавшие машину и сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» знали об их планах
0
351
15:12 28.03.2024
Половина импорта мяса в РФ приходится на Белоруссию
0
332

Возврат к списку