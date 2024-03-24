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В СК РФ сообщили последние данные с места теракта в «Крокус Сити Холле»

17:17 24.03.2024 Источник: Интерфакс

Жертвами теракта в "Крокус Сити Холле" стали 137 человек, сообщается в воскресенье в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 133 погибших.

В ведомстве отметили, что в ходе осмотра места преступления "не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования".

"С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие", - говорится в сообщении.

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