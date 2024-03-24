В ВСУ недовольны народным прозвищем украинских военкомов

19:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и называют их «людоловами». На это посетовал командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк.

«Отдельная тема — отношение к военнослужащим ТЦК. <…> Как дошло до того, что к этим людям <…> стало приемлемым относиться, как к врагам, и называть „людоловами“, — написал Павлюк в своем телеграм-канале.